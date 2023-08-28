الدفاع السعودية تعلن سقوط طائرة مقاتلة أثناء مهمة تدريبية

أعلنت وزارة الدفاع السعودية في بيان يوم الاثنين، عن سقوط طائرة مقاتلة أثناء مهمة تدريبية بالمنطقة الشرقية، مؤكدة نجاة طاقمها.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، إنه عند الساعة 15:44 من مساء اليوم بتوقيت المملكة، سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من طراز "تورنيدو" أثناء مهمة تدريبية روتينية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران.

وأكد العميد المالكي نجاة الطاقم الجوي بعد استخدام كرسيي النجاة، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي إصابات أو خسائر على الأرض نتيجة سقوط الطائرة.

وذكر أن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة أسباب وقوع الحادث.

#بيان| سقوط طائرة مقاتلة من نوع «تورنيدو» أثناء مهمة تدريبية بالمنطقة الشرقية ونجاة طاقمها الجوي. pic.twitter.com/WRIHk5OaYG — وزارة الدفاع (@modgovksa) August 28, 2023

المصدر: RT