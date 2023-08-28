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العراق.. الإعدام شنقا بحق 3 مدانين في هجوم إرهابي أوقع 323 قتيلا في بغداد

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العراق.. الإعدام شنقا بحق 3 مدانين في هجوم إرهابي أوقع 323 قتيلا في بغداد
AFP
تفجيرات في العراق - أرشيف -
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أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي يوم الاثنين، أن السلطات نفذت عقوبة الإعدام شنقا بحق 3 أشخاص أدينوا بضلوعهم في هجوم خلف 323 قتيلا ببغداد في يوليو 2016 وتبناه تنظيم "داعش".

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وجاء الإعلان خلال استقبال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عوائل ضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف منطقة الكرادة مطلع شهر يوليو سنة 2016.

وذكر البيان أن محمد شياع السوداني أبلغ أهالي الضحايا أنه جرى ليلة أمس وصباح الاثنين، إنزال القصاص العادل وتنفيذ حكم الإعدام بحق 3 من المجرمين الرئيسيين المدانين بالاشتراك في التفجير الإرهابي.

وشدد السوداني على أن العراق لن يتهاون مطلقا في تنفيذ أي حكم قضائي صادر ضد المدانين بجرائم الإرهاب.

وفي أكتوبر 2021، أعلنت السلطات العراقية أنها اعتقلت الإرهابي "غزوان الزوبعي" خارج البلاد، والذي اعتبر المسؤول عن الهجوم الذي وقع في الثالث من يوليو 2016، في الوقت الذي كان فيه العراقيون يتسوقون استعدادا لعيد الفطر.

وقتل 323 شخصا جراء الهجوم الذي أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنه، واستهدف حي الكرادة التجاري وتسبب بتدمير مبان واندلاع حرائق هائلة.

المصدر: RT + وكالات

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