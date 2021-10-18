مراسلنا: المخابرات العراقية تقبض على أحد مخططي تفجير الكرادة الضخم عام 2016
Reuters
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أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الاثنين، أن جهاز المخابرات الوطني العراقي ألقى القبض على أحد مخططي تفجير الكرادة الضخم عام 2016.
وذكر مراسلنا، أن المخابرات العراقية نفذت عملية خارج حدود البلاد تمكنت من خلالها القبض على، غزوان الزوبعي، وهو أحد مخططي تفجير الكرادة عام 2016.
وفي يوليو 2016 شهدت منطقة الكرادة الراقية وسط بغداد، انفجارا ضخما راح ضحيته نحو 360 مدنيا.
واستهدف التفجير أسواقا مكتظة بالناس في اليومين الأخيرين من شهر رمضان.
وأعلن تنظيم "داعش" آنذاك تبنيه التفجير.
المصدر: RT
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