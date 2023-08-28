البرهان من بورتسودان: خروجي من الخرطوم وزياراتي للوحدات العسكرية لم يتم عبر اتفاق سياسي أو صفقة

وضع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، حدا لتكهنات خروجه من القيادة العامة وزياراته للوحدات العسكرية بولاية الخرطوم ونهر النيل وبورتسودان.

إقرأ المزيد

وأكد البرهان خلال زيارته يوم الاثنين إلى قاعدة فلامنقو العسكرية ببورتسودان، أن خروجه من الخرطوم لم يتم عبر اتفاق سياسي أو من خلال صفقة ولم تتدخل فيه أية جهة.

وأضاف أنه لم يخرج من الخرطوم عبر صفقة كما تم الترويج لذلك، موضحا أنه خرج بترتيب من الجيش.

وأفاد قائد الجيش السوداني خلال مخاطبته قوات البحرية السودانية بقاعدة فالمنغو العسكرية، بأن الحرب قد أوشكت على نهاياتها.

وشدد البرهان على أنهم يكرسون كل الوقت لإنهاء الحرب.

هذا، وأشار مراسلنا إلى أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي زار جرحى العمليات بمستشفى بورتسودان العسكري بقاعدة فالمنقو العسكري.

المصدر: RT