مصادر لـRT: البرهان يصل اليوم إلى مصر للقاء السيسي ويتوجه بعدها إلى السعودية والإمارات

أفادت مصادر مصرية لـRT، اليوم الأحد، بأن قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان سيصل مدينة العلمين المصرية اليوم للقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

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وتعد هذه الزيارة، الأولى من نوعها للبرهان خارج بلاده منذ اندلاع الأزمة السودانية في 15 أبريل الفائت مع قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.

ولفتت المصادر إلى أنه من المقرر أن يتوجه البرهان بعد لقائه السيسي، لزيارة السعودية والإمارات.

المصدر: RT