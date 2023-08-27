 
مباشر
عاجل
لجنة التحقيق الروسية تؤكد مصرع بريغوجين في الكارثة الجوية

مصادر لـRT: البرهان يصل اليوم إلى مصر للقاء السيسي ويتوجه بعدها إلى السعودية والإمارات

أخبار العالم العربي

مصادر لـRT: البرهان يصل اليوم إلى مصر للقاء السيسي ويتوجه بعدها إلى السعودية والإمارات
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vxmu

أفادت مصادر مصرية لـRT، اليوم الأحد، بأن قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان سيصل مدينة العلمين المصرية اليوم للقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

إقرأ المزيد
مصر تستضيف جولة جديدة من المفاوضات حول سد النهضة (صور)
مصر تستضيف جولة جديدة من المفاوضات حول سد النهضة (صور)

وتعد هذه الزيارة، الأولى من نوعها للبرهان خارج بلاده منذ اندلاع الأزمة السودانية في 15 أبريل الفائت مع قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.

ولفتت المصادر إلى أنه من المقرر أن يتوجه البرهان بعد لقائه السيسي، لزيارة السعودية والإمارات.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا