مراسل RT: أنباء عن اعتقال "قسد" لقائد مجلس دير الزور العسكري ووضعه في الإقامة الجبرية (فيديو)

أفاد مراسل RT في سوريا مساء يوم الأحد، بورود أنباء عن اعتقال "قسد" لقائد مجلس دير الزور العسكري أحمد الخبيل أبو خولة، ووضعه في الإقامة الجبرية.

وقال المراسل إن مدينة الحسكة تشهد استنفارا أمنيا شديدا وسط خلافات بين "قوات سوريا الديمقراطية" و"مجلس دير الزور العسكري".

هذا، وذكر أحد أفراد قبيلة العكيدات في مقطع فيديو متداول أن القوات الكردية تحاصرهم بعد محاولة "قسد" استدراج أحمد الخبيل أبو خولة إلى قاعدة الوزير الأمريكية.

ودعا المتحدث في الفيديو قبيلة العكيدات إلى محاصرة قوات "قسد" للإفراج عن أبو خولة.

وأكد المتحدث أن قتالا قد ينشب بين العرب والأكراد.

وفي وقت سابق، أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" في بيان إطلاق عملية لتعزيز الأمن في الضفة الشرقية لنهر الفرات بريف دير الزور بالتعاون مع قوات التحالف الدولي.

ونشر المركز الإعلامي لـ"قسد" بيانا أعلن فيه أن عملية "تعزيز الأمن" تستهدف خلايا مرتزقة تنظيم "داعش".

المصدر: RT