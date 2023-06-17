بالأسماء والصور.. وكالة تكشف عن جنسية الدواعش الفارين من سجن العين في سوريا

فرّ سجناء متهمون بالانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي من أحد السجون في مناطق سيطرة الجيش التركي في مدينة رأس العين شمال شرقي سوريا، جميعهم من جنسيات عراقية وسورية وسعودية وكويتية.

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وأفادت مصادر محلية في ريف الحسكة لوكالة "سبوتنيك" بهروب 25 سجينا ينتمون لتنظيم "داعش" من السجن التابع لما يسمى "الشرطة العسكرية" التابعة للفصائل "التركمانية" الخاضعة للجيش التركي، في مدينة رأس العين شمالي محافظة الحسكة.

وقالت المصادر إن من بين الهاربين عشرة عراقيين وسعودي وكويتي و13 سوريا يتحدرون من مدن شرقي سوريا، تم اعتقالهم في نهاية وبداية العام الماضي بعد حملة أمنية قامت بها الفصائل "التركمانية".

وأشارت المصادر إلى أنه لم يتسن حتى الآن معرفة وجهة هروبهم، موضحة أنه على الأغلب تكون باتجاه الأراضي التركية الملاصقة للمدينة.

ونشرت وكالة "سبوتنيك" صور بعض السجناء الهاربين من السجن المذكور.

المصدر: "سبوتنيك"