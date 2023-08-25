زيارة مرتقبة لوفد قطري إلى لبنان للبحث في التفاصيل المتصلة بمهمة لودريان

يزور وفد قطري لبنان للبحث في تفاصيل مهمة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان وما قطعته مساعيه في الأيام التي أعقبت لقاء الدوحة الأخير.

وكشفت مراجع دبلوماسية عربية لصحيفة "الجمهورية"، أن "وفدا قطريا وسيطا وصل إلى بيروت، أو هو في طريقه إليها، للبحث في بعض التفاصيل المتصلة بمهمة لودريان وما قطعته مساعيه في الأيام التي أعقبت لقاء الدوحة الأخير وخصوصا انطلاقا من مضمون رسالته الأخيرة إلى النواب اللبنانيين".

وقالت هذه المصادر إن "مهمة الوفد القطري جاءت تلبية لنداء لطلب لودريان من شركائه في "اللقاء الخماسي" لمعاونته في مهمته في ضوء ردات الفعل اللبنانية على رسالته إلى النواب وما قصده منها سعيا إلى تجميع قواسم مشتركة يمكن أن تفتح الطريق لفكفكة العقد بما يحرك مياه الاستحقاق الرئاسي الراكدة وتحقيق أي إنجاز ممكن في هذا الاتجاه".

وكان لودريان زار لبنان في يونيو الماضي لتحفيز الحوار بغية إنهاء أزمة الشغور الرئاسي المستمر منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في أكتوبر 2022.

يذكر أن آخر جلسة عقدها مجلس النواب اللبناني كانت في 14 يونيو الماضي، وكانت الجلسة الـ12 التي يفشل فيها في انتخاب رئيس للبلاد.

المصدر: "الجمهورية"