وفد من الكنيسة القبطية المصرية يزور موسكو بدعوة رسمية من البطريرك كيريل (صور)

زار وفد من رؤساء الأديرة وسكان أديرة الكنيسة القبطية المصرية روسيا، في الفترة الممتدة ما بين الـ 21 – 22 من أغسطس الجاري، وذلك بدعوة رسمية من بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل.

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وأوضحت السفارة الروسية في مصر، في بيان رسمي، أن الوفد زار أديرة وكنائس موسكو.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تطوير أسس الحوار بين الكنيسة الروسية والكنيسة القبطية ضمن أنشطة لجنة الحوار بين الكنائس ذات الصلة، وهي جزء من برنامج الزيارات المتبادلة لممثلي الكنائس الروسية والمصرية الذي تم تنفيذه خلال السنوات الأخيرة.

وشكر رئيس الوفد القبطي الأنبا ديسكوروس، البطريرك الجاب الروسي على حفاوة الاستقبال، وقال: "نرجو من سماحتكم أن تنقلوا تحيات وتمنيات رئيس الكنيسة القبطية قداسة البطريرك تواضروس الثاني إلى قداسة بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل، وجميع رجال الدين والمؤمنين في الكنيسة الأرثوذكسية الروسية".

وأضاف: "نحن نقدر صداقتنا كهدية عظيمة وهبها الله لنا، فهذه المهمة التي أوكلها الرب إلينا ليست فقط الحفاظ على صداقتنا، بل أيضا لمواصلة تنميتها والاستمرار في تواصلنا الثري المتبادل لمجد اسمه!".

واختتم قائلا: "إن السلام والنعمة مع شعب روسيا العظمى إلى الأبد!".

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المصدر: RT

ناصر حاتم - القاهرة