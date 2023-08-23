 
مباشر

وفد من الكنيسة القبطية المصرية يزور موسكو بدعوة رسمية من البطريرك كيريل (صور)

أخبار العالم العربي

وفد من الكنيسة القبطية المصرية يزور موسكو بدعوة رسمية من البطريرك كيريل (صور)
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vwyv

زار وفد من رؤساء الأديرة وسكان أديرة الكنيسة القبطية المصرية روسيا، في الفترة الممتدة ما بين الـ 21 – 22 من أغسطس الجاري، وذلك بدعوة رسمية من بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل.

إقرأ المزيد
روسيا تخصص كنيسة لخدمة أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في موسكو
روسيا تخصص كنيسة لخدمة أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في موسكو

وأوضحت السفارة الروسية في مصر، في بيان رسمي، أن الوفد زار أديرة وكنائس موسكو.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تطوير أسس الحوار بين الكنيسة الروسية والكنيسة القبطية ضمن أنشطة لجنة الحوار بين الكنائس ذات الصلة، وهي جزء من برنامج الزيارات المتبادلة لممثلي الكنائس الروسية والمصرية الذي تم تنفيذه خلال السنوات الأخيرة.

وشكر رئيس الوفد القبطي الأنبا ديسكوروس، البطريرك الجاب الروسي على حفاوة الاستقبال، وقال: "نرجو من سماحتكم أن تنقلوا تحيات وتمنيات رئيس الكنيسة القبطية قداسة البطريرك تواضروس الثاني إلى قداسة بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل، وجميع رجال الدين والمؤمنين في الكنيسة الأرثوذكسية الروسية".

وأضاف: "نحن نقدر صداقتنا كهدية عظيمة وهبها الله لنا، فهذه المهمة التي أوكلها الرب إلينا ليست فقط الحفاظ على صداقتنا، بل أيضا لمواصلة تنميتها والاستمرار في تواصلنا الثري المتبادل لمجد اسمه!".

واختتم قائلا: "إن السلام والنعمة مع شعب روسيا العظمى إلى الأبد!".

 

وفد من الكنيسة القبطية المصرية يزور موسكو بدعوة رسمية من البطريرك كيريل (صور)
RT
وفد من الكنيسة القبطية المصرية يزور موسكو بدعوة رسمية من البطريرك كيريل (صور)
RT
وفد من الكنيسة القبطية المصرية يزور موسكو بدعوة رسمية من البطريرك كيريل (صور)
RT
وفد من الكنيسة القبطية المصرية يزور موسكو بدعوة رسمية من البطريرك كيريل (صور)
RT
وفد من الكنيسة القبطية المصرية يزور موسكو بدعوة رسمية من البطريرك كيريل (صور)
RT
وفد من الكنيسة القبطية المصرية يزور موسكو بدعوة رسمية من البطريرك كيريل (صور)
RT
وفد من الكنيسة القبطية المصرية يزور موسكو بدعوة رسمية من البطريرك كيريل (صور)
RT

المصدر: RT

ناصر حاتم - القاهرة

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا