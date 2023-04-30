روسيا تخصص كنيسة لخدمة أبناء الطائفة القبطية الأرثوذكسية في موسكو

أعلن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، خصصت كنيسة في العاصمة موسكو، لخدمة أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وقال البابا تواضروس الثاني في 29 أبريل الماضي خلال لقاء مع صحفيي الملف القبطي إنَّ الكنيسة التي منحتها روسيا إلى مصر، هي حاليًا في حيز التطوير استعدادًا لبدء الخدمة بها، مشيرًا إلى أنَّه يوجد في روسيا عدد كبير من الأقباط يقدر عددهم بنحو 1600 طالب مصري في روسيا.

وسبق ومنحت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الكنيسة الروسية، مبنى كنسيا في محافظة الجيزة، لخدمة أبناء الكنيسة الروسية في مصر.

المصدر: RT