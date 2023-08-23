الأردن.. الملك عبد الله الثاني يستقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي

استقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي الفريق أول مارك ميلي.



وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير الشراكة بين الأردن والولايات المتحدة في مجالات الدفاع، وفق وكالة أنباء الأردن "بترا".

كما تناول اللقاء الجهود الدولية في محاربة الإرهاب ضمن نهج شمولي.

وحضر اللقاء رئيس هيئة الأركان المشتركة في الأردن اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي.

هذا والتقى اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في مطار ماركا العسكري، الفريق أول مارك ميلي والوفد المرافق.

وحسب "بترا"، بحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، بحضور عدد من كبار الضباط القوات المسلحة الأردنية، أوجه التعاون والتنسيق في مجال التدريب العسكري المشترك ومستقبل التعاون العسكري بين الجيشين الصديقين، إضافة إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

المصدر: "بترا"