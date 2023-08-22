مصرع 5 أشخاص من عائلة أردنية بحادث سير مروع في السعودية

لقي 5 أشخاص من عائلة أردنية واحدة وأصيب سادس، أمس الاثنين، في حادث سير مروع وقع على طريق مكة - الرياض في المملكة العربية السعودية، وفق ما ذكر موقع "رؤيا" الإخباري".

وفي تصريحات لـ"رؤيا"، أوضح رئيس لجنة الحوادث في ملتقى النشامى للجالية الأردنية حول العالم هيثم خطاب، أن هذه العائلة كانت في طريقها للعودة إلى الإمارات بعد أدائها مناسك العمرة.

وأشار إلى أن الحادث أسفر عن وفاة الأب وأبنائه الأربعة، في حين أصيبت الأم بجروح متفاوتة، حيث وصفت حالتها الصحية بأنها "جيدة".

وأكد خطاب أنه تم إخلاء الوفيات ونقل المصابة إلى مستشفى الملك فهد في منطقة الهفوف في السعودية، مشددا على أن السفارة الأردنية تتابع مع كافة الجهات في الأردن والسعودية لنقل الجثامين.

المصدر: "رؤيا"