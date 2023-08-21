الأردن.. العثور على جثة شابة أسفل الجسر المعلق وسط عمان والسلطات تحقق في الواقعة

أفاد موقع "رؤيا" الإخباري نقلا عن مصدر أمني في الأردن بأن الأجهزة المختصة عثرت على جثة فتاة تبلغ من العمر 19 عاما تحت جسر عبدون المعلق مساء يوم الأحد.

ونقل "رؤيا" عن المصدر الأمني قوله إنه "تم نقل الجثة على الفور إلى الطب الشرعي في مستشفى البشير للتأكد من أسباب الوفاة".

وأضاف المصدر أن الأجهزة المختصة فتحت تحقيقا بالحادث، لكشف ملابسات الحادثة .

وأشار الموقع إلى تزايد حالات الانتحار المؤسفة من فوق جسر عبدون في الآونة الأخيرة، ما يثير قلقا كبيرا في المجتمع ويدفع بالسلطات والمؤسسات ذات الصلة إلى زيادة الجهود لتوجيه رعاية نفسية ونشر الوعي حول هذه المشكلة الخطيرة.

المصدر: "رؤيا"