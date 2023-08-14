ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب "صلعان الأردن"!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لتجمع عدد كبير من الشبان الصلعان في مكان واحد في العاصمة الأردنية عمان.

وتظهر المقاطع الطريفة تجمع عشرات الشبان، الذين ارتدوا ثيابا موحدة باللون الأبيض، بمنطقة عبدون في عمان، في لقاء تعارفي بين أعضاء "رابطة الصلعان في الأردن".

أردنيون يقومون بإنشاء رابطة اسمها (رابطة الصلعان) ومن مطالبهم إيقاف تراخيص جميع العيادات التي تزرع الشعر، وكذلك من مهام هذه الرابطة حفظ حقوقهم والاهتمام بمطالبهم.pic.twitter.com/D1omfySkxq — إياد الحمود (@Eyaaaad) August 12, 2023

وأثارت الفكرة تفاعلا كبيرا بين النشطاء على منصة X، حيث أعلن العديد عن انضمامهم إلى الرابطة رغم أنها ليست بالجديدة، فقصتها تعود لأكثر من سنتين، حيث تسببت جائحة كورونا بإغلاق محلات الحلاقة، ما دفع بعض الشبان إلى الحلاقة الذاتية في منازلهم.

ومن هنا انبثقت الفكرة، حيث قام الشابان الأردنيان طراد العمرو وعبد العزيز القضاة بإنشاء رابطة الصلعان، ودشنا صفحة على موقع "فيسبوك" تجمع "الصلعان" للتعرف على بعضهم البعض.

الأردن 🇯🇴

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أردنيون ينشؤون #رابطة_الصلعان ومن مطالبهم إيقاف تراخيص جميع العيادات التي تزرع الشعر، وكذلك من مهام هذه الرابطة حفظ حقوقهم والاهتمام بمطالبهم😳😳🤦🏻🤦🏻 pic.twitter.com/PwE6SC1rgp — 👨🏻🇰🇼sahab سحاب 🇰🇼 サハブ👨🏻 (@sahabnews1) August 13, 2023

ومؤخرا، نظم المشاركون أول تجمع مباشر لهم، ونشرت الرابطة عبر "فيسبوك" فيديوهات وصورا من اللقاء، ومن ضمنها صورة أثارت تفاعلا كبيرا لشرطي أردني وهو يعانق أحد الشبان، حيث جاءت دورية سير إلى المكان وتفاجأت بعدد الشبان الذين يرتدون نفس الملابس، وعندما نزل الشرطي من سيارته اكتشفوا أنه أصلع أيضا.

المصدر: RT