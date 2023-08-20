شقيقة العالم المصري أحمد زويل ترد على "إهانته"

ردت الدكتورة نانا، شقيقة العالم المصري الدكتور الراحل أحمد زويل، على "الإهانة" التي تعرض لها عبر استخدام صورته في فيديو كليب أغنية "عليا الطلاق كله بيكدب" لمطرب المهرجانات "كزبرة".

وفي تصريحات لموقع "القاهرة 24"، قالت نانا: "العالم الجليل الدكتور أحمد زويل اللي هو بكل فخر أخويا وابن مصر والعرب والعالم، خط أحمر، إضافة إنه رمز عالمي لا يستهان به سواء داخل بلده أو خارجها".

وعلقت نانا على ظهور صورة شقيقها في الفيديو كليب قائلة: "حينما رأيت الفيديو بادرت بالتواصل مع نقيب المهن الموسيقية وكانت المكالمة على مستوى حب النقيب في شخص زويل، وبالفعل بعد وقت قليل من إنهاء مكالمتي مع مصطفى كامل، علمت أنه بادر بسرعة انعقاد لجنة الشئون القانونية الخاصة بالنقابة واتخذ الإجراءات اللازمة، وأصدر قرارا وأبلغني بسرعة القرار وقال لي..زويل رمز عالمي لا نسمح بالمساس به".

وتابعت شقيقة أحمد زويل: "الولد الشاب صاحب الأغنية سيتم التحقيق معه يوم الأحد، وبقدم لمصطفى كامل كل الشكر والتقدير لأني كنت منزعجة ولا أريد رفع قضايا لأن البعض وارد أن يسيء الفهم ويظن أننا نريد تعويضا، ولكن كنوز الدنيا أكبر من اسم أخي، وأن أحافظ على الإرث والتراث لإن الناس لما بتسافر بتقول إحنا من بلد زويل..لا أعرف سبب ما فعله هذا الشاب..هل يرغب في أن يكون ترند أو يصل للعالمية من خلال عرض صورة زويل في الفيديو؟ وأي مبرر لديه غير مقبول بالنسبة لي، ولو حد فكر يجب أن يستأذن، ولكن استخدام صورة زويل في فيديو يحمل كلمات غير لائقة فهذا مشين..أتقدم من كل قلبي بالشكر لسرعة الإجراءت واتخاذ القرار الحاسم والحازم".

وأكملت نانا: "أنا أخت عالم وحرصي على الحفاظ على هذا الرمز لأنه خط أحمر ممنوع الاقتراب له، وأتمنى أن يكون هذا الشخص عظة لأي أحد تسول له نفسه أن يفعل هذا مرة أخرى..زويل يجب أن نحافظ عليه ولو إحنا قاعدين ونطقنا اسمه بنقوم واقفين تعظيما وإجلالا له، لأنه رفع اسم العلم عاليا وخلى اسم مصر يضوي في الدول العلمية المتقدمة وما حدث لا يليق باسم مصر البار الذي يحب بلده من القلب".

هذا وحذف مؤدي المهرجانات الشعبية أحمد خالد الشهير بـ"كزبرة"، صورة العالم أحمد زويل، من فيديو كليب أغنيته عليا الطلاق كله بيكدب، وذلك بعد أزمته مع نقابة المهن الموسيقية، حيث تسببت ظهور صورة العالم ولفظ عليا الطلاق، في أزمة بين مؤدي المهرجانات كزبرة، ونقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، مما ترتب عليه إيقافه عن العمل وإيقاف ترخيصه وتحرير محضر ضده.

المصدر: "القاهرة 24"