مصر.. نقابة الموسيقيين تعلق على ظهور بابلو بـ"الحجاب" في حفل موسيقي (صور + فيديو)

كشف المتحدث الرسمي باسم نقابة الموسيقيين في مصر محمد عبد الله، عن موقف النقابة بشأن ظهور مطرب الراب مروان بابلو مرتديا الحجاب على خشبة المسرح في حفل كايروكي يوم الخميس.

وقال محمد عبد الله في تصريح لموقع "القاهرة 24" المصري: "عرضنا صورة مروان بابلو على مجلس نقابة الموسيقيين ونحن في انتظار قرار المجلس والنقيب".

وأشار المتحدث إلى أن مروان بابلو شارك كايروكي في الحفل وصعد على خشبة المسرح كمجاملة فقط، وليس هو من يحيي الحفل، ولا يشترط حصوله على تصريح من النقابة من أجل الصعود للمجاملة.

وصرح بأنه يوجد فرق بين إحياء الحفل أو تقديم فقرة غنائية كاملة، والصعود على المسرح لفترة قصيرة.

وتحدث محمد عبد الله عن عضوية مروان بابلو في نقابة المهن الموسيقية حيث قال: "مروان بابلو ليس عضوا في نقابة المهن الموسيقية إنما هو عضو غير عامل حتى الآن"، مشيرا إلى أنه يأخذ تصريحا لكل حفل على حدة ويتعامل مثل محمد رمضان وويجز، كما أنه لم يوقع على إقرارات النقابة بخصوص شعبة الراب.

وأثار مطرب الراب مروان بابلو جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهوره في حفل فرقة كاريوكي الذي أقيم الخميس بالمنارة أرينا، حيث ظهر مطرب الراب خلال الحفل مغطى الرأس وشبهه الجمهور بالحجاب، منتقدين إطلالته، قائلين "الفنان المحجب".

في السما عالي صعب تكون مكاني 🦅 pic.twitter.com/pCRToRsnKk — MARWAN PABLO - مروان بابلو (@marwan_pablo1) July 29, 2023

مظهر مروان بابلو في حفل كايروكي أمس يثير الجدل بسبب ارتدائه مايشبه الحجاب#المطرب_المحجبpic.twitter.com/Xsqy5yA9MG — Zat misr - ذات مصر (@ZatMasr) July 28, 2023

مروان بابلو من حفل كايروكي اليوم … pic.twitter.com/oOjw1gSjEb — Music Drugs , 音乐药物 . (@MusicDrugs3) July 27, 2023

اي حد ماشافش مروان بابلو لايف مع امير عيد يمسح نفسه من عندي ناو

في واحد بيصوت لحد ماصوته اتنبح في الفيديو ملحوظة : ده انا@_Marwanpablo_pic.twitter.com/gTmuuF5LID — ᘔIᗩᗪ (@ziadmagdy77) July 29, 2023

mentally unstable pic.twitter.com/XVnIcstA41 — مروان بابلو insider (@RZthereal) July 29, 2023

المصدر: "القاهرة 24" المصري