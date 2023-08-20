السقا: العفو الشامل في مصر من مهام البرلمان وللرئيس صلاحية العفو عن أصحاب الأحكام الباتة

قال عضو لجنة العفو الرئاسي في مصر كريم السقا إن العفو الشامل مطلوب، لكن الأوضاع معقدة جدا لأن كثيرا من الموجودين في السجون، ينتمون للجامعات الإرهابية، وجماعات أرادت بمصر السوء.

وقال في تصريحات لفضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، تعليقا على الإفراج عن أحمد دومة أن "عملية العفو قانونيا تتبع أكثر من جهة"، موضحا أن "الرئيس يمتلك صلاحية العفو عمن صدرت بحقهم أحكام باتة قضائية، والنيابة العامة تفرج عن المحبوسين احتياطيا، أما العفو الشامل فهو من مهام البرلمان".

وأضاف "الأمر يجعلنا ندقق فيمن يفرج عنهم، ولذلك يخرجون على مراحل، حتى نستغرق وقتا كافيا للتحري واستطلاع رأي الأجهزة الأمنية، وتوافق جميع الأطراف على خروج هذه الأسماء".

وقال أن "خروج شخص ينتمي لجماعة إرهابية أو ارتكب عمليات عنف وتخريب سابقا، قد يمثل خطورة على المجتمع"، معقبا "لو ارتكب عمليات إرهابية، فالأمر بالنسبة لنا كارثة وخط أحمر".

وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد دومة، مستخدما صلاحياته الدستورية.

المصدر: الشروق