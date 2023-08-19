مصر.. الناشط أحمد دومة يشكر السيسي ويتحدث عن أول ما سيفعله

أعرب الناشط المصري أحمد سعد دومة عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب استخدام صلاحياته لإصدار عفو رئاسي والإفراج عنه.

وفي تصريحات هاتفية لموقع "مصراوي"، قال أحمد دومة: "الحمد لله، عدت على خير، الحمدلله..ربنا يفرحنا ببقية الناس قريبا".

وعلق دومة على خططه المستقبلية عقب الإفراج عنه قائلا: "مقدرش أقول حاجة، أنا مروح البلد، مش عارف البيت بتاعنا فين أصلا، أروح وأبدأ أفكر".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر القرار الجمهوري رقم 348 لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، مستخدما صلاحياته الدستورية.

المصدر: "مصراوي"