مصر.. قرار جمهوري بالعفو عن الناشط أحمد دومة

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، القرار الجمهوري 348 لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، ومنهم أحمد سعد دومة.

ويأتي القرار بعد 10 سنوات قضاها دومة في السجن لتنفيذ حكم نهائي بالسجن المشدد 15 عاما، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "أحداث مجلس الوزراء"، والتي تعود إلى عام 2011 في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير.

حيث صدر الحكم من الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة وتم تأييده من جانب محكمة النقض برئاسة المستشار عبدالله عصر في يوليو 2020.

المصدر: RT