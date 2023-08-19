مصر.. أولى الصور بعد الإفراج عن الناشط أحمد دومة بقرار جمهوري

أفرجت السلطات المصرية، اليوم السبت، عن الناشط أحمد سعد دومة، ضمن قرار عفو أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بمجموعة صور للناشط دوما، فور خروجه من السجن، جمعته بالسياسي البارز حمدين صباحي، والمخرج خالد يوسف، والمحامي خالد علي، والسياسي فريد زهران، وعدد من السياسيين والأهل والأصدقاء.

RT

وكتب "صباحي"، عبر "فيسبوك": "أتقدم بأحر وأعمق الشكر إلي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على استجابته الكريمة الطيبة وإصداره القرار الجمهوري بالعفو عن أخي الحبيب أحمد دومة".

كما رحب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريد زهران، بقرار العفو الرئاسي عن أحمد دومة الذي صدر اليوم بالإضافة لقائمة تضم 30 اسما صدر قرار إخلاء سبيل بحقهم.

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وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت عفوا عن عدد من المحكومين، بينهم الناشط أحمد سعد دومة.

وجاء هذا العفو بعد 10 سنوات قضاها دومة في السجن بحكم نهائي بالسجن المشدد 15 عاما، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "أحداث مجلس الوزراء"، والتي تعود لعام 2011 في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير.

وصدر الحكم عن الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة وتم تأييده من محكمة النقض في يوليو 2020.

RT

RT

المصدر: RT + البلد