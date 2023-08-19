الصدر يمنع "سرايا السلام" من أي استعراض عسكري مسلح (وثيقة)

وجه زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر اليوم السبت قوات "سرايا السلام" التابعة له، بعدم تنظيم أي استعراض عسكري.

وجاء في بيان عن مكتب الصدر وبتوقيعه: "إلى الإخوة الأعزاء في سرايا السلام، بعد التحية والسلام، حفاظا على سمعتكم، وحبا بالعراق وشعبه يمنع أي استعراض عسكري مسلح منعا باتا، إلا بعد مراجعتنا".

وأضاف: "ويجب سن قانون عقوبة على كل من يخرق ذلك القانون والقرار".

كما وجه الصدر قائد "سرايا السلام" تحسين الحميداوي بتعميم الكتاب واتخاذ الإجراءات اللازمة.

المصدر: RT