 
مباشر

الصدر يمنع "سرايا السلام" من أي استعراض عسكري مسلح (وثيقة)

أخبار العالم العربي

الصدر يمنع
مقتدى الصدر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vw28

وجه زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر اليوم السبت قوات "سرايا السلام" التابعة له، بعدم تنظيم أي استعراض عسكري.

وجاء في بيان عن مكتب الصدر وبتوقيعه: "إلى الإخوة الأعزاء في سرايا السلام، بعد التحية والسلام، حفاظا على سمعتكم، وحبا بالعراق وشعبه يمنع أي استعراض عسكري مسلح منعا باتا، إلا بعد مراجعتنا".

الصدر يمنع

وأضاف: "ويجب سن قانون عقوبة على كل من يخرق ذلك القانون والقرار".

كما وجه الصدر قائد "سرايا السلام" تحسين الحميداوي بتعميم الكتاب واتخاذ الإجراءات اللازمة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا