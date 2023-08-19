الصدر يمنع "سرايا السلام" من أي استعراض عسكري مسلح (وثيقة)
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وجه زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر اليوم السبت قوات "سرايا السلام" التابعة له، بعدم تنظيم أي استعراض عسكري.
وجاء في بيان عن مكتب الصدر وبتوقيعه: "إلى الإخوة الأعزاء في سرايا السلام، بعد التحية والسلام، حفاظا على سمعتكم، وحبا بالعراق وشعبه يمنع أي استعراض عسكري مسلح منعا باتا، إلا بعد مراجعتنا".
وأضاف: "ويجب سن قانون عقوبة على كل من يخرق ذلك القانون والقرار".
كما وجه الصدر قائد "سرايا السلام" تحسين الحميداوي بتعميم الكتاب واتخاذ الإجراءات اللازمة.
المصدر: RT