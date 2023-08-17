وسط تقارير عن زيارة مرتقبة لبريطانيا.. اتصال هاتفي بين سوناك وولي العهد السعودي

بحث رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم الخميس، في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تعزيز العلاقات بين البلدين.

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وقال مكتب سوناك في بيان، إن "رئيس الوزراء وولي العهد قالا إنهما سيواصلان العمل عن كثب لتعزيز التعاون البريطاني السعودي ويتطلعان لعقد لقاء بحضور شخصي في أقرب فرصة".

ويأتي ذلك وسط تقارير صحفية عن زيارة مرتقبة لولي العهد السعودي للمملكة المتحدة، حيث أفادت صحيفة "التايمز" البريطانية بأنه من المتوقع أن يزور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بريطانيا هذا الخريف في أول زيارة له منذ العام 2018.

المصدر: "رويترز" + RT