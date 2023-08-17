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وصول "الوحش" من روسيا إلى المحطة النووية في مصر (صور)

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أعلن موقع محطة الضبعة النووية في مصر عن وصول رافعة "Liebherr LR 11350" الملقبة بـ"الوحش" من روسيا، ضمن المرحلة الرئيسية من تركيب قلب المفاعل النووي الأول وملحقاته في المحطة.

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وكتب الموقع: يستمر مشروعنا في التطور، حيث يظهر المزيد والمزيد من معدات البناء الجديدة، وقريبا سيبدأ العملاق في العمل، وهو الرافعة القوية Liebherr LR 11350، حيث يبلغ وزنها أكثر من 1400 طن وأقصىى ارتفاعها 180 مترا.

وأشار الموقع إلى أن الرافعة "الوحش" وصلت إلى مصر عن طريق البحر مفككة، وقام الخبراء بإعادة تجميعها على غرار ألعاب "ليغو".

ولفت الموقع إلى أن أول عمل لهذه الرافعة سيكون وضع مصيدة قلب المفاعل الأول، حيث يبلغ وزن المصيدة 150 طنا.

وستتعامل "الوحش" دون مشاكل، لأن حمولتها القصوى أكثر من 9 مرات من وزن المصيدة.

وأكد موقع الضبعة أن هذه لن تكون الرافعة الوحيدة التي ستنقل إلى المحطة، بل هناك 4 روافع، واحدة في كل مفاعل.

المصدر: RT

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