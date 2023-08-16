الأردن.. إسقاط طائرة مسيرة محملة بـTNT آتية من سوريا

أعلنت القوات المسلحة الأردنية أنها أسقطت صباح الأربعاء، عند إحدى واجهاتها بالمنطقة العسكرية الشرقية، طائرة مسيرة محملة بمواد متفجرة نوع "TNT" آتية من الأراضي السورية.

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ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "عمون" عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي قوله "إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية".

وأضاف المصدر أن "الطائرة التي تحمل مواد متفجرة من نوع "TNT"، تم التعامل معها من قبل فريق من سلاح الهندسة الملكي".

وأكد المصدر أن "القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأي مساع يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه".

وكثف الجيش الأردني في الأشهر الأخيرة عملياته عند الحدود مع سوريا، لا سيما لجهة رصد وضبط تجارة المخدرات.

المصدر: عمون