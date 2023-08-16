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الجيش الأردني يحبط محاولة تسلل في المنطقة العسكرية الجنوبية

أخبار العالم العربي

الجيش الأردني يحبط محاولة تسلل في المنطقة العسكرية الجنوبية
وسائل إعلام
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أعلن مصدر عسكري أن الجيش الأردني أحبط محاولة تسلل 7 أشخاص فجر اليوم الأربعاء، في المنطقة العسكرية الجنوبية.

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ونقلت وسائل إعلام أردنية عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، قوله إن المنطقة العسكرية الجنوبية أحبطت فجرا، على إحدى واجهاتها محاولة تسلل 7 أشخاص من الجنسية السيرلانكية.

وأضاف المصدر أن قوات حرس الحدود قامت بتطبيق قواعد الاشتباك، وألقت القبض عليهم وتم تحويلهم إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود، ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

المصدر: عمون 

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