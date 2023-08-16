منظمات أممية تؤكد استمرار دعمها للشعب السوداني وتدعو إلى وقف القتال

أكد مديرو اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات الأممية أن المجتمع الدولي ملتزم بمواصلة دعم الشعب السوداني، داعين أطراف الصراع إلى وقف القتال وحماية المدنيين.

وجاء في البيان الصادر عن مديري اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات إنه "على مدى أربعة أشهر من الأحداث المروعة، عصفت حرب ضروس بشعب السودان ودمرت حياته ووطنه، وانتهكت حقوقه الإنسانية الأساسية. وبسبب الحرب، يصاب أطفال السودان بالهزال جراء نقص الطعام والتغذية".

وأكد البيان للشعب السوداني أن "المجتمع الإنساني الدولي ملتزم بمواصلة دعمكم، وسنواصل السعي من أجل الوصول إلى جميع الناس في جميع مناطق السودان لإغاثتهم بالإمدادات الإنسانية والخدمات الأساسية"، داعيا أطراف النزاع إلى "وقف القتال وحماية المدنيين، ومنح الوكالات الأممية حق الوصول الآمن لهم دون أي قيود".

وتوجه البيان إلى المجتمع الدولي، قائلا: "ليس هناك مبرر للانتظار. فثمة أكثر من 6 ملايين سوداني يقفون على حافة المجاعة. وهناك أكثر من 14 مليون طفل يحتاجون إلى مساعدات إنسانية. وفر أكثر من 4 ملايين شخص جراء القتال. وبدأ الوقت ينفد أمام المزارعين ليزرعوا المحاصيل التي سيتغذون عليها هم وجيرانهم. وأصبحت الإمدادات الطبية شحيحة للغاية. وبات الوضع خارجًا عن السيطرة".

ودعا إلى "وقف فوري للأعمال العدائية"، مشددا على أن "شعب السودان بحاجة إلى أن ينعم بالسلام والوصول المُنصف إلى الإغاثة الإنسانية. ويجب على المجتمع الدولي أن يضاعف جهوده اليوم، وأن يشارك على جميع المستويات، وأن يعمل على إعادة السودان إلى المسار الصحيح وإنهاء الحرب".

يذكر أن الأطراف الموقعة على البيان هي:

تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.

مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)

شو دونيو، مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)

صوفيا سبريشمان سينيرو، الأمينة العامة لمنظمة "كير" الدولية

شاهن أشرف، رئيسة المجلس الدولي للوكالات الطوعية بالإنابة (منظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم).

ميريلا شوتيريكي، المديرة التنفيذية بالإنابة للمجلس الدولي للوكالات التطوعية

آن جودارد، الرئيسة التنفيذية والرئيسة بالإنابة لمنظمة InterAction.

أنطونيو فيتورينو، المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة.

جادا ديوين ماكينا، الرئيسة التنفيذية لمنظمة Mercy Corps.

فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

جانتي سوريبتو، الرئيسة والمدير التنفيذية لمنظمة "أنقذوا الأطفال" في الولايات المتحدة.

باولا جافيريا بيتانكور، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخليًّا.

أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي).

ناتاليا كانيم، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان.

فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ميمونة بنت مُهد شريف، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة).

كاثرين ماري راسل، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

سيما بحوث، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي.

ستيفن لوكلي، الرئيس والمدير التنفيذي بالنيابة ، منظمة "الرؤية العالمية الدولية".

المصدر: RT