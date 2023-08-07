السودان: استمرار الاشتباكات في الخرطوم وأم درمان والحكومة تطرح خارطة طريق لإنهاء القتال

تستمر الاشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم وأم درمان بين الجيش وقوات الدعم السريع، فيما طرحت الحكومة خارطة طريق جديدة لإنهاء القتال.

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وقصفت الطائرات الحربية المقاتلة التابعة للجيش السوداني، اليوم الاثنين، نقاط انتشار قوات الدعم السريع في مناطق سوبا شرق وحي اللؤلوة بالريف الشرقي للعاصمة، وتصاعدت أعمدة دخانية كثيفة من الموقعين اللذين تم قصفهما.

ويواصل طيران الاستطلاع تحليقه في عدد من المحاور القتالية مع محاولات مستمرة من المضادات الجوية التابعة للدعم السريع للتصدي له عن طريق إطلاق أسلحتها النارية.

أما في أم درمان، فقد هاجم سلاح المدفعية من قاعدة كرري العسكرية شمالي المدينة، بقذائف المدفعية الثقيلة، مواقع قوات الدعم السريع.

من ناحيتها، قالت قوات الدعم السريع إنها لاتزال تسيطر على مقر القيادة العامة للجيش والمطار جنوبي الخرطوم، وأشار قائد ميداني يتبع لقوات الدعم السريع إن ما يزيد عن الــ90% من العاصمة تحت سيطرتهم.

سياسيا، كشف مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عن خارطة طريق مقترحة للحكومة السودانية لإنهاء الحرب.

وبحسب عقار فإن الخارطة تبدأ بالفصل بين قوات الجيش والدعم السريع وتنتهي بعملية سياسية، كما تضمن الخريطة تعجيل إيصال العون لضحايا الحرب وضمانة حماية وسلامة المدنيين.

المصدر: RT