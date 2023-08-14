مصر.. ظهور مفاجئ لعلاء مبارك وسط القاهرة والوليد بن طلال يعلق

أثار فيديو منتشر لعلاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث ظهر وهو يأكل الكشري وسط القاهرة.

بالأمس مع بعض الأصدقاء اكلنا أحلى كشري عند كشري أبوطارق وسط البلد ، الكشري جميل والخدمة ممتازة وناس في منتهى الذوق شكراً لأصحاب المطعم ولكل العاملين على حسن الاستقبال 🙏 — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) August 12, 2023

ونشر علاء مبارك تدوينة على موقع "X" قال فيها: "بالأمس مع بعض الأصدقاء أكلنا أحلى كشري عند كشري أبو طارق وسط البلد، الكشري جميل والخدمة ممتازة وناس في منتهى الذوق شكرًا لأصحاب المطعم ولكل العاملين على حسن الاستقبال".

وتباينت ردود الأفعال حول ظهور علاء مبارك في وسط القاهرة، وظهوره أثناء أكل الكشري في أشهر مطاعم البلاد، حيث علق الوليد بن طلال رجل الأعمال الشهير قائلا: "أعتقد أن ما حققته سواء على الصعيــد الشخصي أم المهني ليس سوى البداية. كل إنســان يتمتــع بطاقــة كبيرة ليســاعد نفسـه وعائلتـه ودينــه ومجتمعــه وبلــده والعالـم.".

أعتقد أن ما حققته سواء على الصعيــد الشخصي أم المهني ليس سوى البداية. كل إنســان يتمتــع بطاقــة كبيرة ليســاعد نفسـه وعائلتـه ودينــه ومجتمعــه وبلــده والعالـم. — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) June 14, 2023

علاء مبارك بياكل كشري عند ابو طارق

تكة كدة في الشارع المصري هو واخوة قبل الانتخابات

شعب مابيتعلمش من اخطاءه ولا لة كتالوج pic.twitter.com/B8SAixm8B4 — Emi (@Emi56940184) August 12, 2023

وكان آخر ظهور عام لنجلي الرئيس مبارك في مباراة النادي الأهلي أمام فريق الوداد المغربي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

المصدر: وسائل إعلام مصرية