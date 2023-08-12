هيئة قناة السويس تكشف جنسيات العاملين فيها

كشف رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن العمالة الموجودة في القناة كلها مصرية، مؤكدا عدم وجود أي عمالة أجنبية في مرافقها منذ قرار تأميمها في العام 1956 حتى الآن.

إقرأ المزيد

وأكد ربيع في تصريحات لـ"مركز معلومات مجلس الوزراء"، أن قناة السويس مؤمنة بنسبة 100% من قبل القوات المسلحة المصرية، التي تؤمن بشكل كامل على سلامة وأمن المنطقة المحيطة بها.

يأتي ذلك عقب انتشال القاطرة الغارقة "فهد" الأسبوع الجاري، خلال وقت قياسي دون التأثير على حركة الملاحة بالقناة، رغم التحديات التي واجهها فريق الإنقاذ.

وكان مستشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لقناة السويس، الفريق مهاب مميش، كشف كواليس حفر القناة الجديدة الموازية لقناة السويس، معتبرا أن دعم الرئيس السيسي والشعب المصري في تمويل عملية الحفر، هو سبب نجاح عملية الحفر".

المصدر: اليوم السابع