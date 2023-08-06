مصر.. مستشار السيسي يكشف كواليس حفر قناة السويس الجديدة

كشف مستشار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لقناة السويس، الفريق مهاب مميش، كواليس حفر القناة الجديدة.

وأكد الفريق مهاب مميش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، أن الرئيس السيسي صاحب قرار حفر قناة السويس الجديدة، مضيفا: "لولا قرار الرئيس السيسي لم نكن سنحفر قناة السويس الجديدة.. دعم الرئيس السيسي والشعب المصري في تمويل عملية الحفر، هو سبب نجاح عملية الحفر".

وعن فكرة حفر قناة السويس الجديدة، أوضح مميش قائلا: "في يوم من الأيام كنت في طريقي إلى قناة السويس، واتصلوا علي أخبروني أن القناة اتقفلت، وأخبروني أن هناك مركب شحطت في القناة، لذلك فكرت إزاي مركب واحدة تعطل وتقفل قناة السويس بالكامل، فلماذا لم نعمل تراك موازي بديل للقناة بجوارها".

وأضاف: "فكرة حفر قناة السويس الجديدة جاءت لي وأنا في العربية.. الفكرة كانت قابلة للتنفيذ، واحتفظت بالفكرة إلى أن جاء الرئيس السيسي للحكم وعرضتها عليه ودرسها وبدأنا في التجهيز للتنفيذ".

وأكمل الفريق مهاب مميش: "الرئيس السيسي قال أنا عارف إنكم تقدروا تعملوها، وملكش دعوة أنا هجبلك الفلوس"، مردفا: "المصريين أثبتوا حبهم لبلدهم بشرائهم شهادات قناة السويس".

وتابع: "نفذنا قناة السويس الجديدة خلال 11 شهر، ومفيش حد اتخدش، والفلوس رجعت، والمصريين لما تقولهم مصر بيموتوا نفسهم عشانهم، 50 ألف عامل كنت أقولهم روحوا يرفضوا عشان يكملوا حفر القناة".

المصد: "صدى البلد"