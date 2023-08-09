حزب "القوات اللبنانية" يصدر بيانا بخصوص حادثة الكحالة ويعلن مقتل أحد الأشخاص

أصدر حزب "القوات اللبنانية"، مساء اليوم الأربعاء، بيانا بخصوص حادثة الكحالة، عقب توتر شديد ساد في المنطقة إثر سقوط قتيلين في أعقاب انقلاب شاحنة تابعة لـ"حزب الله".

وصدر عن حزب "القوات اللبنانية" في منطقة عالية بيان جاء فيه: "مرة جديدة يدفع اللبنانيون ثمن التفلت الأمني وانتشار السلاح غير شرعي، وهذه المرة كانت الكحالة الأبية مسرحا لاستعراض فائض القوة وإطلاق النار المباشر باتجاه المدنيين، الذين تجمعوا على إثر انقلاب شاحنة يُعتقد أنها تحمل السلاح، ليتبين أن مجموعة مسلحة ترافقها. وقد قامت المجموعة بإطلاق النار المباشر على المدنيين، ما أدى الى استشهاد فادي يوسف البجاني، الذي كان يحاول إنقاذ السائق".

وأضاف البيان أن "القوات اللبنانية في منطقة عالية، إذ تدعو القوى الأمنية، وبخاصة الجيش اللبناني للقيام بدورها عبر توقيف مطلقي النار واحتجاز الشاحنة وإجراء التحقيقات اللازمة ومنع أي مظهر من مظاهر التفلت الميليشياوي، تؤكد أن الكحالة لم ولن تكون مكسر عصا لعصابات السلاح المتفلت، والمشاريع العابرة للحدود، فدويلة العصابات والسلاح لن تمر في الكحالة ودماء شباب الكحالة من جو بجاني إلى فادي بجاني، كما دماء كل اللبنانيين من الكحالة إلى عين إبل غالية جدا ولن نسمح بأن تذهب هدرا".

كما أصدر "حزب الله" اللبناني مساء اليوم بيانا بشأن حادثة الكحالة عقب توتر شديد في المنطقة، معلنا مقتل أحد عناصره في اشتباكات مسلحة مع "عدد من المسلحين من ‏المليشيات الموجودة في المنطقة".

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"