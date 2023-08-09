"حزب الله" اللبناني يصدر بيانا بشأن حادثة الكحالة عقب توتر شديد في المنطقة ويعلن مقتل أحد عناصره

أصدر "حزب الله"، مساء اليوم الأربعاء، بيانا بشأن ما وقع في الكحالة بلبنان، عقب التوتر التي شهدته المنطقة إثر انقلاب شاحنة تابعة للحزب.

وقال "حزب الله" في بيانه: "أثناء قدوم شاحنة لـ"حزب الله" من البقاع إلى بيروت انقلبت في منطقة الكحالة، وفي‏ما كان الإخوة المعنيون بإيصالها يقومون بإجراء الاتصالات لطلب المساعدة ‏ورفعها من الطريق، لمتابعة سيرها إلى مقصدها، تجمع عدد من المسلحين من ‏المليشيات الموجودة في المنطقة، وقاموا بالاعتداء على أفراد الشاحنة في محاولة ‏للسيطرة عليها، حيث بدأوا برمي الحجارة أولا، ثم بإطلاق النار، ما أسفر عن ‏إصابة أحد الإخوة المكلفين بحماية الشاحنة، وتم نقله بحال الخطر إلى المستشفى ‏حيث استشهد لاحقا".

وأضاف البيان: "وقد حصل تبادل لإطلاق النار مع المسلحين المعتدين. في ‏هذه الأثناء تدخلت قوة من الجيش اللبناني ومنعت هؤلاء المسلحين من الاقتراب ‏من الشاحنة أو السيطرة عليها، ولا تزال الاتصالات جارية حتى الآن لمعالجة الإشكال القائم".

يتبع..