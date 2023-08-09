إعلام لبناني: انقلاب شاحنة لـ"حزب الله" في الكحالة وظهور مسلحين يطلقون الرصاص بالمنطقة (فيديوهات)

أفادت وسائل إعلام لبنانية بانقلاب شاحنة في منطقة الكحالة، قيل إنها تابعة لـ"حزب الله"، فيما فرض الجيش طوقا أمنيا في المنطقة عقب ظهور مسلحين وإطلاقهم النار.

ونشرت قناة "الجديد" مقطع فيديو يظهر مسلحين بعد انقلاب الشاحنة في الكحالة.

إنقلاب شاحنة في منطقة الكحالة ومعلومات تفيد بأنها تابعة لحزب الله والجيش يفرض طوقاً أمنياً في المنطقة pic.twitter.com/OBSdtaP2SS — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) August 9, 2023

فيديو يظهر مسلحين بعد انقلاب الشاحنة في #الكحالةpic.twitter.com/jq7ByLnikr — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) August 9, 2023

ونقلت "الجديد" عن مصادر مقربة من "حزب الله" قولها إن "الشاحنة للحزب ولا نعرف ما بداخلها. وتركنا الأمر للجيش اللبناني للسيطرة على الوضع".

وأكدت مصادر "الجديد" "إصابة أحد عناصر حزب الله بجروح خطيرة في حادثة شاحنة الكحالة".

وأضافت المصادر أن "الجيش سيقيم حواجز إضافية للسيطرة على الوضع في الكحالة ورفع حمولة الشاحنة".

وأفادت "الجديد" بأن "الشاحنة تابعة لـ"حزب الله"، وليست المرة الأولى التي تعبر مثل هكذا شاحنات من الكحالة، وأنه من غير المعروف طبيعة حمولتها، فيما منع عناصر الجيش الصحافة وأهالي المنطقة من الاقتراب".

وأشارت "الجديد" إلى أن "صناديق خشبية ظاهرة من الشاحنة، والجيش اللبناني يمنع تصويرها".

وذكرت أن "أهالي منطقة الكحالة في استنفار عالٍ، والجيش اللبناني يعاود رفع الشاحنة".





المصدر: "الجديد"