عقب تهديد وزير الدفاع الإسرائيلي للبنان و"نصر الله".. مراسل المنار ينشر صور ميناء حيفا ويثير تفاعلا

أثار مراسل قناة "المنار" المقربة من "حزب الله" تفاعلا بنشره صورا لميناء حيفا، ردا على تهديد وزير الدفاع الإسرائيلي بـ"إعادة لبنان إلى العصر الحجري" في حال تعرض إسرائيل للهجوم.

ونشر الصحفي في قناة "المنار"، علي شعيب، على حسابه في منصة "إكس"، صورا لميناء حيفا، معلقا عليها بالقول إن "وزير الدفاع الصهيوني يهدد لبنان أثناء وجوده 5 كلم بعيدا عن الحدود.. الصور ما خصهم بالزيارة!! ميناء حيفا كما يبدو من لبنان".

وزير الدفاع الصهيوني يهدد لبنان أثناء وجوده 5 كلم بعيدا عن الحدود ..



الصور ما خصهم بالزيارة !!

ميناء #حيفا كما يبدو من لبنان 👇#يظنوه_بعيداًpic.twitter.com/f9VYZTCSD1 — علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) August 8, 2023

وأثارت تغريدة شعيب تفاعلا كبيرا في منصة "إكس"، خصوصا في التقارير العبرية الأخيرة بخصوص التحذيرات من حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، حيث علق أحد الحسابات على الصور قائلا: "إلى حيفا وإلى ما بعد بعد حيفا"، في إشارة إلى تهديدات أمين عام "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، بقصف المدن الإسرائيلية البعيدة.

وأضاف آخر: "حيفا على مرمى عدسة الكاميرا"، فيما كتب أحدهم معلقا: "الصورة للتذكير فقط، حيفا ليست بعيدة".

وفي وقت سابق من نهار اليوم، أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، جولة على الحدود مع لبنان تزامنت مع جولة دبلوماسية يجريها الجيش اللبناني في المنطقة، حيث حذر من "إعادة لبنان إلى العصر الحجري" إن هوجمت إسرائيل.

وخلال الجولة، حذر غالانت "حزب الله" والحكومة اللبنانية من أن "إسرائيل ستكون مستعدة لمهاجمة كل متر من أصول الحزب وإعادة لبنان إلى العصر الحجري إذا هاجموا إسرائيل".

وتوجه إلى الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، قائلا: "لا تخطئوا. لقد ارتكبت أخطاء في الماضي، ودفعت ثمنا باهظا للغاية. إذا تطور هنا تصعيد أو صراع، سنعيد لبنان إلى العصر الحجري. لن نتردد في استخدام كل قوتنا، ونقضي على كل شبر من "حزب الله" ولبنان إذا اضطررنا لذلك".

وأضاف: "نحن لا نريد الحرب ، لكننا مستعدون لحماية مواطنينا وجنودنا وسيادتنا".

ويذكر أن الجيش اللبناني ينظم على الجانب الآخر جولة لشرح وإظهار النقاط المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي ومواكبة إعلامية.

المصدر: RT