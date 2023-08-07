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وسائل إعلام عبرية: وزير المالية الإسرائيلي يرفض التوقيع على "تنازلات اقتصادية" للفلسطينيين

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وسائل إعلام عبرية: وزير المالية الإسرائيلي يرفض التوقيع على
Globallookpress
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش
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أفادت القناة "12" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، لن يوقع على "التنازلات الاقتصادية" التي يعتزم رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، تقديمها للفلسطينيين.

وأشارت القناة إلى أن نتنياهو أراد الإعلان عن سلسلة من الإعفاءات للفلسطينيين، حتى بدون تصويت في مجلس الوزراء، لكن وزير المالية أوضح أنه لن يسمح بأي تنازلات للفلسطينيين تتطلب توقيعه.

ووفقا للقناة الإسرائيلية، فإن هذه التنازلات تشمل تأجيل سداد ديون السلطة الفلسطينية الضريبية لإسرائيل لمدة عامين، حيث اعترض سموتريتش على هذه الخطوة وأي مبادرة اقتصادية أخرى لصالح الفلسطينيين.

وكان رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، قال خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، إن "التسهيلات" التي ناقشت إسرائيل منحها للسلطة الفلسطينية، هي حقوق للفلسطينيين، ومن "الواجب إعادتها".

المصدر: القناة "12" الإسرائيلية

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