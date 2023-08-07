إسرائيل تسمح لسكان غزة بالسفر المشروط عبر مطار بن غوريون

سمحت السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين في قطاع غزة من حاملي الجنسية الأمريكية بالسفر عبر مطار بن غوريون.

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وقبلت إسرائيل مطلب الولايات المتحدة بالسماح للمواطنين الأمريكيين الذين يعيشون في غزة بالسفر جوا عبر مطار بن غوريون، كجزء من المفاوضات الجارية بين الدول بشأن مشاركة إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرة.

كما ستمنح إسرائيل الفلسطينيين الأمريكيين المقيمين في غزة تأشيرات سياحية تسمح لهم بالبقاء في إسرائيل لمدة 3 أشهر، بحسب صحيفة "Haaretz".

وقوبل طلب واشنطن برفض كبير من قبل جهاز الأمن العام "الشاباك" والجيش الإسرائيلي، لأسباب تتعلق بالأمن القومي. ومع ذلك، ضغط سياسيون إسرائيليون بارزون من أجل قبول الشرط لمصلحة البلاد.

ويقول مسؤول إن أكثر من 2000 أمريكي فلسطيني دخلوا إسرائيل منذ تخفيف القيود.

ونشرت "رويترز" اليوم الاثنين قرار إسرائيل قبول الطلب. وقال مسؤول كبير في سلطة السكان والهجرة الإسرائيلية للوكالة إنه ابتداء من 15 سبتمبر، سيخضع سكان غزة الذين يحملون الجنسية الأمريكية لنفس الشروط التي تضعها إسرائيل على الفلسطينيين الأمريكيين من الضفة الغربية.

ويتضمن ذلك خيار الحصول على تأشيرة سياحية، والتي تسمح لهم بالبقاء في إسرائيل لمدة تصل إلى 90 يوما.

ويهدف المطلب الأمريكي إلى ضمان معاملة متساوية لجميع المواطنين الأمريكيين عند دخول إسرائيل والخروج منها. وبدونها، لن توافق الولايات المتحدة على قبول إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرة.

المصدر: "Haaretz"