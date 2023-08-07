 
مباشر

تونس تستقبل 5 ملايين سائح خلال 7 أشهر

مال وأعمال

تونس تستقبل 5 ملايين سائح خلال 7 أشهر
سيدي بوسعيد/ تونس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vtgr

أعلنت السلطات التونسية أمس الأحد أن خمسة ملايين سائح وصلوا إلى البلاد خلال 7 أشهر.

إقرأ المزيد
قفزت 51 % منذ بداية العام.. إيرادات السياحة في تونس تتجاوز المليار دولار
قفزت 51 % منذ بداية العام.. إيرادات السياحة في تونس تتجاوز المليار دولار

وقال وزير السياحة التونسي محمد المعز بلحسين، إن بلاده استقبلت إلى حدود 31 يوليو الماضي 5 ملايين سائح، بارتفاع ناهز 70 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من الموسم الماضي.

وأضاف في بيان على الصفحة الرسمية للوزارة في "فيسبوك" أن "عائدات الموسم السياحي تجاوزت، منذ بداية العام الجاري، مليار دولار".

وكانت وزارة السياحة قالت في مايو الماضي، إنها شرعت في مخطط عملي لاستعادة النشاط السياحي، لما قبل أزمة جائحة كورونا وتنويع المنتوج السياحي لاستقطاب أكثر من 9 ملايين سائح هذا العام.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا