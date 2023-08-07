تونس تستقبل 5 ملايين سائح خلال 7 أشهر

أعلنت السلطات التونسية أمس الأحد أن خمسة ملايين سائح وصلوا إلى البلاد خلال 7 أشهر.

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وقال وزير السياحة التونسي محمد المعز بلحسين، إن بلاده استقبلت إلى حدود 31 يوليو الماضي 5 ملايين سائح، بارتفاع ناهز 70 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من الموسم الماضي.

وأضاف في بيان على الصفحة الرسمية للوزارة في "فيسبوك" أن "عائدات الموسم السياحي تجاوزت، منذ بداية العام الجاري، مليار دولار".

وكانت وزارة السياحة قالت في مايو الماضي، إنها شرعت في مخطط عملي لاستعادة النشاط السياحي، لما قبل أزمة جائحة كورونا وتنويع المنتوج السياحي لاستقطاب أكثر من 9 ملايين سائح هذا العام.

المصدر: RT