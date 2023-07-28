قفزت 51 % منذ بداية العام.. إيرادات السياحة في تونس تتجاوز المليار دولار

قالت وزارة السياحة التونسية إن إيرادات القطاع بلغت 1.07 مليار دولار منذ بداية العام حتى 20 يوليو، بزيادة 51% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022 و25 بالمئة قبل جائحة كورونا.

وأظهرت معطيات صادرة عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية أن العائدات السياحية إلى حدود 20 يوليو 2023 قدرت بــ3.295.7 مليون دينار بارتفاع بــ55.1 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022 وارتفاع بنسبة 28.8 بالمائة مقارنة مع السنة المرجعية 2019.

وقدرت العائدات السياحية بالدولار بــ1067 مليون دولار بارتفاع بنسبة 51.1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 وارتفاع بنسبة 25.1 بالمائة مقارنة مع السنة المرجعية 2019.

أما العائدات السياحية بالأورو فبلغت 985 مليون أورو بارتفاع بنسبة 51.1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، وارتفاع بنسبة 30.5 بالمائة مقارنة مع السنة المرجعية 2019.

وبلغ العدد الجملي للسياح الوافدين على تونس إلى حدود 20 يوليو 2023، 4.590 مليون سائح بارتفاع بنسبة 4.7 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2022 وارتفاع بنسبة 0.7 بالمائة مقارنة مع السنة المرجعية 2019.

أما عدد الليالي المقضاة فوصل إلى حدود 10 يوليو 2023، 9.2 مليون ليلة سياحية بارتفاع بنسبة 47.7 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022 وتقلص بنسبة 23 بالمائة مقارنة مع السنة المرجعية 2019 نظرا لغياب السوق الروسية.

وتتوقع وزارة السياحة زيارة نحو 8.5 مليون سائح هذا العام في البلاد أي حوالي 90 بالمئة من 9.4 مليون زاروا البلاد في 2019 قبل الوباء، وقفزة كبيرة من 6.4 مليون العام الماضي.

وتشكل صناعة السياحة الحيوية حوالي 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لتونس، لكن أعداد الزائرين تراجعت بشدة خلال جائحة كورونا.

المصدر: وكالات