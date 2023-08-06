وزير الخارجية الجزائري يستقبل ممثلي دول مجموعة "بريكس" ويبحث معهم انضمام الجزائر

استقبل وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، اليوم الأحد بمقر الوزارة، سفراء وممثلي الدول الخمسة، أعضاء مجموعة "بريكس" المعتمدين لدى الجزائر.

واستقبل عطاف، بتكليف من الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، سفراء كل من روسيا والصين والهند، فضلا عن القائمين بأعمال سفارتي البرازيل وجنوب إفريقيا في الجزائر.

ويندرج اللقاء في إطار المساعي الرامية لحشد المزيد من الدعم لترشح الجزائر لعضوية مجموعة "بريكس"، وذلك من خلال تسليط الضوء على مقومات ترشحها، الذي يستمد خصوصيته من المبادئ والقيم والمراجع التي ترتكز عليها سياسة الجزائر الخارجية، ومساعيها الرامية إلى قيام نظام دولي متعدد الأقطاب، فضلا عن تفعيل العمل الدولي متعدد الأطراف ودمقرطة العلاقات الدولية.

وأكد عطاف أن "الجزائر بنضالها السياسي المعروف في سبيل إعلاء القيم والمبادئ التي قامت عليها ومن أجلها منظمة "بريكس"، وبالحركية الاقتصادية التي تشهدها في سياق الإصلاحات التي بادر بها الرئيس تبون، التي تتجلى في المؤشرات التنموية الإيجابية التي حققتها بلادنا في السنوات الأخيرة، لتطمح لتقديم مساهمة نوعية في نشاط هذا التكتل بما يخدم أهداف السلم والأمن والتنمية والرخاء، إقليميا ودوليا".

المصدر: RT