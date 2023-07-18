الصين ترحب وتدعم رغبة الجزائر بالانضمام لمجموعة "بريكس"

أبلغت الجزائر مجددا الجانب الصيني بالخطوات التي قامت بها لطلب الانضمام إلى مجموعة "بريكس" والدوافع التي تكمن وراء هذا المسعى.

وحسب البيان المشترك بين الصين والجزائر عقب المحادثات الموسعة والثنائية بين قائدي البلدين بقصر الشعب في بكين، فقد أبلغ الجانب الجزائري نظيره الصيني بالتحولات الجوهرية التي يعرفها الاقتصاد الجزائري وتطلعاته لمواكبة التطورات الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

إقرأ المزيد

وقد رحب الجانب الصيني برغبة الجزائر الإيجابية في الانضمام إلى المجموعة، مؤكدا دعم جهودها الرامية لتحقيق هذا الهدف.

وعبر الجانب الجزائري عن تقديره لموقف الصين بهذا الخصوص وعزمها مرافقة الجزائر في كافة مراحل تجسيد هذا المشروع.

وأعربت الجزائر عن شكرها لتأييد الصين لترشح الجزائر للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن للفترة 2024 - 2025.

كما هنأ الجانب الصيني الجزائر على انتخابها لعضوية غير دائمة بهذا المجلس، علما أن الجانبين يتطلعان لتعزيز التعاون والتشاور حول القضايا المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن.

كما رحّب الجانبان بانعقاد القمة العربية الصينية الأولى في مدينة الرياض يوم 9 ديسمبر 2022، وأشادا بنتائجها خاصة في ظل الأوضاع الدولية الراهنة، حيث أعربا عن دعمهما لمبادرة "العمل بكل الجهود على بناء المجتمع العربي الصيني للمستقبل المشترك نحو العصر الجديد".

كما أشادا بالدور الهام لمنتدى التعاون العربي الصيني في تعزيز التعاون الجماعي بين الصين والدول العربية، وأعربا عن استعدادهما للمشاركة في تدعيم المنتدى وتطويره.

كما تقدم الجانب الصيني بالتهاني للجزائر على استضافتها الناجحة للقمة العربية يومي 1 و2 نوفمبر2022، معربا عن إشادته بدورها الإيجابي في لم الشمل العربي وتعزيز عمله المشترك ومجابهة التحديات الراهنة التي تواجه الدول العربية في مختلف المجالات.

المصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية