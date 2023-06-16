لافروف: انضمام السعودية والإمارات والجزائر ومصر إلى "بريكس" يثري المجموعة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن انضمام السعودية والإمارات والجزائر ومصر لمجموعة "بريكس"، سيثري المجموعة بما لهذه الدول من إرث حضاري عربي وإسلامي.

وقال في لقاء مع برنامج "أبعاد روسية" للزميل الإعلامي أرتيوم كابتشوك الذي تبثه RT العربية: "انضمام هذه الدول سيعزز صفوف "بريكس" بممثلي حضارة كبرى، الحضارة العربية والإسلامية".

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وأضاف: "سيعزز هذا الانضمام مبادئ التعددية القطبية التي نتحدث عنها حاليا، والتي تتم صياغتها الآن بشكل موضوعي... أمّا في ما يتعلق بمرشحين محدّدين، فجميعهم أقوياء، بمن فيهم السعودية والإمارات والجزائر ومصر".

وتابع: "بالطبع هذه الدول قيادية في العالمين العربي والإسلامي كما أن هذا الانضمام سيثري مجموعة "بريكس" بلا شك"، مجددا التأكيد على دعم روسيا توسيع المجموعة.

وفي وقت سابق، صرّح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف بأنّ عدد الدول الراغبة في الانضمام إلى مجموعة "بريكس" مستمر في الازدياد، ووصل إلى 20 دولة.

المصدر: RT