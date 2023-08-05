الكويت تقدم مجموعة ضمانات للسعودية لتمكين "البدون" من أداء العمرة

نقلت صحيفة "القبس" أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية راسلت السلطات السعودية بمجموعة ضمانات لتمكين "البدون" من أداء مناسك العمرة.

وذكرت مصادر الصحيفة أن الوزارة تعهّدت بضمان عودة المعتمرين من "البدون" إلى الكويت، عقب أدائهم العمرة، فضلا عن سفرهم مع مكاتب معتمدة، كما ستكون البطاقة الأمنية للراغبين في أداء العمرة سارية المفعول.

كما لفتت المصادر إلى وجود تعاون وتجاوب سعودي لوضع الحلول لتمكين "البدون" من العمرة، مبينة أنها رحبت بالسماح لهم بذلك، بشرط الالتزام بهذه الضمانات وتجنب أي أخطاء وقعت في السابق.

وخاطبت الأوقاف الكويتية وزارة الحج السعودية قبل شهر، لتمكين أبناء فئة "البدون" من أداء مناسك العمرة، حيث قالت إنها تنتظر رد السلطات السعودية ووضع آليات وشروط الموافقة على طلبها.

وتجدر الإشارة إلى أن السعودية أعلنت العام الماضي عن فتح باب أداء العمرة أمام الجميع، فيما كشف مصدر مسؤول في وزارة الأوقاف الكويتية حينها أن هذا القرار لن يشمل "البدون".

المصدر: القبس الكويتية