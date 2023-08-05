من هو منفذ عملية تل أبيب؟ (صورة)

أفادت مراسلة RT بأن منفذ عملية تل أبيب اليوم السبت، شاب فلسطيني من مدينة جنين يبلغ من العمر 27 عاما.

وكشفت مراسلتنا عن هوية الشاب المسمى كامل محمود أبو بكر، من بلدة رمانة غرب مدينة جنين، حيث نفذ هجوم اليوم ردا على هجوم المستوطنين على قرية برقة شرق رام الله الليلة الماضية، ومقتل الشاب قصي معطان برصاص المستوطنين، مثلما أكدته المصادر.

وذكرت مراسلتنا أن أبا بكر أحد مقاتلي كتيبة جنين، كما أنه من المطلوبين المطاردين من قبل جيش الاحتلال. ووفقا للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فإن أبا بكر استخدم مسدسا لتنفيذ عمليته وسط مدينة "تل أبيب".

وأفادت تقارير إسرائيلية في وقت سابق، بوقوع عملية إطلاق نار وسط تل أبيب، اليوم السبت، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات، فيما قتل منفذ العملية.

وذكرت مراسلة RT أن الشرطة أطلقت النار على منفذ العلمية وأردته قتيلا، دون ذكر أي تفاصيل إضافية.

ووفقا لوسائل إعلام عبرية، أطلقت الشرطة الإسرائيلية النار تجاه شاب بعد تنفيذه عملية إطلاق نار في تل أبيب، أصاب خلالها عددا من المستوطنين، من بينهم رجل أربعيني في حالة حرجة، وصفتها بعض المصادر بـ"الميؤوس منها".

كما كثفت الشرطة الإسرائيلية من تواجد قواتها في مكان تنفيذ العملية في شارع مونتيفيوري في تل أبيب.

وبحسب ما أورده مكتب المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، فقد تم تحييد مطلق النار، وتتم معالجته من قبل طاقم "نجمة داود الحمراء" في المكان، فيما أفادت مراسلتنا في وقت لاحق بوفاة المنفذ.

المصدر: RT