بالفيديو.. لقطات من موقع تنفيذ عملية تل أبيب

انتشر مقطع فيديو وثقته كاميرات مراقبة لمطعم في موقع تنفيذ عملية إطلاق النار بتل أبيب، حيث يظهر تحييد الشرطة الإسرائيلية للشاب الفلسطيني الذي أطلق النار على المستوطنين.

وأفادت تقارير إسرائيلية في وقت سابق، بوقوع عملية إطلاق نار وسط تل أبيب، اليوم السبت، ووقوع عدد من الإصابات، فيما قتل منفذ العملية.

وذكرت مراسلة RT أن الشرطة أطلقت النار على منفذ العلمية وأردته قتيلا، دون ذكر أي تفاصيل إضافية.

ووفقا لوسائل إعلام عبرية، أطلقت الشرطة الإسرائيلية النار تجاه شاب بعد تنفيذه عملية إطلاق نار في تل أبيب، أصاب خلالها عددا من المستوطنين، من بينهم رجل أربعيني في حالة حرجة، وصفتها بعض المصادر بـ"الميؤوس منها".

كما كثفت الشرطة الإسرائيلية من تواجد قواتها في مكان تنفيذ العملية في شارع مونتيفيوري في تل أبيب.

وبحسب ما أورده مكتب المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، فقد تم تحييد مطلق النار، وتتم معالجته من قبل طاقم "نجمة داود الحمراء" في المكان، فيما أفادت مراسلتنا في وقت لاحق بوفاة المنفذ.

المصدر: RT