العاهل السعودي وولي عهده يعزيان الرئيس الصيني

بعث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، برقيتي عزاء ومواساة للرئيس الصيني، شي جين بينغ، في ضحايا فيضانات الأمطار في العاصمة بكين.

وفي برقيته، قال الملك سلمان بن عبد العزيز: "علمنا بنبأ الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي غمرت العاصمة بكين، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات ومفقودين، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين عودة المفقودين سالمين، وللمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه".

وكتب الأمير محمد بن سلمان في برقيته: "بلغني نبأ الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي غمرت العاصمة بكين، وما نتج عنها من وفيات وإصابات ومفقودين، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنيا عودة المفقودين سالمين وللمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه".

وأعلنت الصين، اليوم الجمعة، أن الكوارث الطبيعية تسببت بوفاة أو فقدان 147 شخصا في يوليو بعد الأمطار الغزيرة التي شهدها شمال البلاد، حيث تعد الأقوى منذ بدء تسجيل البيانات قبل 140 عاما.

وقالت وزارة إدارة الأحوال الطارئة في الصين: "تأثر أفراد بالكوارث الطبيعية المختلفة 16018 مرة، حيث توفي 147 شخصا أو فقدوا بسبب الكوارث، وتم نقل أفراد بشكل عاجل إلى أماكن أخرى 703 آلاف مرة".

وفي شهر يوليو، أفادت وسائل الإعلام الرسمية في البلاد بأن هطول الأمطار الغزيرة المستمر ضرب عدة مناطق، ما أدى إلى فيضانات وإغلاق الطرق ومحاصرة العديد من المواطنين في بيوتهم.

المصدر: "واس" + RT