الكشف عن خطة البنك الدولي لتأهيل مرفأ بيروت

أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" بأن البنك الدولي يخطط لتحويل الجزء الغربي من مرفأ بيروت الذي تدمر بانفجار أغسطس 2020، إلى منطقة سكنية وسياحية.

وذكرت المعلومات أن البنك الدولي يفرض شروطه انطلاقا من المخطط الذي يتمحور حول تحويل الجزء الغربي للمرفأ ومن ضمنه محيط القاعدة البحرية إلى منطقة سكنية وسياحية. وفي الواقع تشمل هذه المنطقة مساحة للخدمات اللوجيستية استأجرتها شركة "توتال إنرجيز" الفرنسية المسؤولة عن الحفر والتنقيب عن الغاز في البلوكين رقمي 4 و9 في المياه اللبنانية عند الحدود الجنوبية.

وعلق رئيس مجلس إدارة والمدير العام لمرفأ بيروت عمر عيتاني، قائلا: "ما زال الإعداد لمخطط توجيهي جاريا بالتعاون مع البنك الدولي، وهذه الخطوات كما هو معروف يجب أن تُستكمل بإعداد دفاتر شروط. وقد تم إعطاء ملاحظات مرفأ بيروت على المخطط التوجيهي، كما يعمل المرفأ على إعداد دفاتر شروط بالتعاون مع خبراء دوليين من ذوي الخبرة والاختصاص في هذا المجال".

المصدر: "الشرق الأوسط"