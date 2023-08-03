مسرور بارزاني: لا عذر للحكومة الاتحادية في بغداد لتأجيل دفع مستحقات إقليم كردستان

صرح رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، يوم الأربعاء، بأن الإقليم أوفى بجميع التزاماته ولا عذر للحكومة الاتحادية في بغداد لتأجيل دفع مستحقاته المالية.

وسلط مسرور بارزاني خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس وزراء الإقليم، الضوء على آخر المستجدات في تنفيذ قانون الموازنة العراقية وتوفير المستحقات المالية وعملية التفاوض بين حكومة إقليم كردستان وبغداد.

وقال بارزاني إن "إقليم كردستان أوفى بجميع التزاماته وبالتالي لا يوجد أي عذر للحكومة الاتحادية لتأجيل دفع مستحقات الإقليم"، مضيفا أنه على الحكومة الاتحادية إرسال المستحقات المالية.

وطالب مجلس الوزراء القوى والأحزاب الكردية بـ"وحدة الصف في الدفاع عن الحقوق الدستورية وتوفير المستحقات المالية للإقليم المدرجة في قانون الموازنة".

وفي نهاية الاجتماع جدد مجلس الوزراء دعمه لجهود رئاسة إقليم كردستان لتحديد موعد جديد لعقد انتخابات البرلمان، ودعا الأحزاب السياسية إلى دعم هذه الخطوات وإنجاحها.

وأعربت حكومة إقليم كردستان عن استعدادها لتقديم أي تسهيلات واستعدادات تكون ضمن مسؤولياتها.

المصدر: وكالة "شفق نيوز" العراقية