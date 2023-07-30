العراق.. جريمة قتل في السليمانية تقود إلى مفاجأة حول هوية الجاني (صورة)

أعلن جهاز الـ"آسايش" أمن إقليم كردستان العراق، يوم الاحد، إلقاء القبض على 3 متهمين على خلفية قيامهم بقتل شخص في حي سرجنار في مدينة السليمانية الشهر الماضي.

وجاء في بيان "للأسايش" نشرت تفاصيله وكالة "شفق نيوز"، "بعد إجراء التحقيقات والحصول على المعلومات الدقيقة واستحصال قرار قاضي التحقيق، تمكنت عناصر جهاز من إلقاء القبض على مرتكبي جريمة قتل المجنى عليه صمد عارف محمد البالغ من العمر 41 عاما، والذي قتل ليلة 6 يونيو 2023 داخل منزله في حي كرده براوكه بأربع طلقات نارية.

وأشار البيان إلى أن تحقيقات "الأسايش" كشفت أن زوجة المجنى عليه هي من خططت للجريمة بالتعاون مع متهمين اثنين آخرين نفذا عملية القتل.

وأفاد الجهاز بأن سبب الجريمة يعود إلى مشكلة اجتماعية.

ولفت البيان إلى أن المتهمين الثلاثة محتجزون بأوامر قضائية استنادا للمادة 406 من قانون العقوبات العراقي.

المصدر: "شفق نيوز"