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كم شخصا يزيد عدد المصريين في اليوم الواحد؟

أخبار العالم العربي

كم شخصا يزيد عدد المصريين في اليوم الواحد؟
Gettyimages.ru
القاهرة ، مصر
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كشف وزير الصحة والسكان المصري خالد عبدالغفار أن عدد المصريين وصل إلى 105 ملايين نسمة، مشيرا إلى أن عدد الولادات اليومي في البلاد يقترب من 6 آلاف ولادة.

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كلام عبدالغفار جاء خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد للإعلان عن تفاصيل الأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، والذي سيعقد في الفترة من 5 إلى 8 من شهر سبتمبر المقبل تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وقال الوزير إن معدل الإنجاب اليومي في مصر بلغ 5650 طفلا يوميا، وهو ما يحتاج إلى معدلات نمو اقتصادي 3 أضعاف النمو السكاني.

وكشف أن مصر تحتل المرتبة 14 في معدل السكان على مستوى العالم بعدد سكان بلغ 105 ملايين نسمة.

المصدر: RT

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