كم شخصا يزيد عدد المصريين في اليوم الواحد؟

كشف وزير الصحة والسكان المصري خالد عبدالغفار أن عدد المصريين وصل إلى 105 ملايين نسمة، مشيرا إلى أن عدد الولادات اليومي في البلاد يقترب من 6 آلاف ولادة.

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كلام عبدالغفار جاء خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد للإعلان عن تفاصيل الأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، والذي سيعقد في الفترة من 5 إلى 8 من شهر سبتمبر المقبل تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وقال الوزير إن معدل الإنجاب اليومي في مصر بلغ 5650 طفلا يوميا، وهو ما يحتاج إلى معدلات نمو اقتصادي 3 أضعاف النمو السكاني.

وكشف أن مصر تحتل المرتبة 14 في معدل السكان على مستوى العالم بعدد سكان بلغ 105 ملايين نسمة.

المصدر: RT