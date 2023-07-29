نصرالله: لن نتهاون ومستعدون لأي حماقة إسرائيلية

شدد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، اليوم السبت، على أن "المقاومة في لبنان لن تتهاون وستكون جاهزة للردع والمواجهة والتحرير أمام أي حماقة إسرائيلية".

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كلام نصرالله جاء خلال إحياء "ذكرى عاشوراء" في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث أكد نصرالله أن "لبنان هو المعتدى عليه وإسرائيل لا تزال تحتل جزءا من أرضنا وهي أعادت احتلال جزءا من الغجر وتتحدث بوقاحة عن استفزازات".

وشدد نصرالله على أنه "عندما يضعنا عدونا بين خيارين بين الحرب والذلة فإننا نختار ونقول للعالم: هيهات منا الذلة".

وقال نصرالله إن "المقاومة ستكون جاهزة لأي خيار ولن تسكت عن أي حماقة، فإسرائيل هي التي تخترق الأجواء وتواصل احتلال الأرض".

وفي الشأن الداخلي قال أمين عام حزب الله، إن "فتح الباب لحوارات ثنائية جادة ودؤوبة قد يفتح أفقا في جدار الانسداد القائم في مسألة الانتخابات الرئاسية في لبنان، وهذا ما نعمل ونتعاون عليه ونأمل أن نصل فيه إلى نتيجة"، وقال: "البعض في لبنان سينتظر شهر سبتمبر لعودة الموفد الفرنسي ونعتقد أن هذا الوقت فرصة لفتح الحوارات الجدية حول ملف انتخابات رئاسة الجمهورية".

المصدر: RT