 
مباشر

نصرالله: لن نتهاون ومستعدون لأي حماقة إسرائيلية

أخبار العالم العربي

نصرالله: لن نتهاون ومستعدون لأي حماقة إسرائيلية
AFP
السياج الحدودي الإسرائيلي من قرية كفركلا في جنوب لبنان، أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vrrh

شدد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، اليوم السبت، على أن "المقاومة في لبنان لن تتهاون وستكون جاهزة للردع والمواجهة والتحرير أمام أي حماقة إسرائيلية".

إقرأ المزيد
بذكرى
بذكرى "حرب تموز".. "حزب الله" ينشر فيديو يحاكي اقتحام وتدمير موقع إسرائيلي

كلام نصرالله جاء خلال إحياء "ذكرى عاشوراء" في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث أكد نصرالله أن "لبنان هو المعتدى عليه وإسرائيل لا تزال تحتل جزءا من أرضنا وهي أعادت احتلال جزءا من الغجر وتتحدث بوقاحة عن استفزازات".

وشدد نصرالله على أنه "عندما يضعنا عدونا بين خيارين بين الحرب والذلة فإننا نختار ونقول للعالم: هيهات منا الذلة".

وقال نصرالله إن "المقاومة ستكون جاهزة لأي خيار ولن تسكت عن أي حماقة، فإسرائيل هي التي تخترق الأجواء وتواصل احتلال الأرض".

وفي الشأن الداخلي قال أمين عام حزب الله، إن "فتح الباب لحوارات ثنائية جادة ودؤوبة قد يفتح أفقا في جدار الانسداد القائم في مسألة الانتخابات الرئاسية في لبنان، وهذا ما نعمل ونتعاون عليه ونأمل أن نصل فيه إلى نتيجة"، وقال: "البعض في لبنان سينتظر شهر سبتمبر لعودة الموفد الفرنسي ونعتقد أن هذا الوقت فرصة لفتح الحوارات الجدية حول ملف انتخابات رئاسة الجمهورية".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين أمام القادة الأفارقة: نرفض سياسة "القواعد بدلا من القوانين" ومتضامنون نحو عالم متعدد الأقطاب